Ir(r)ati, ma vittoria dal peso specifico enorme

Giocare contro la penultima, praticamente spacciata, e vincere al 90' può far apparire i tre punti frutto di una partita modesta. In parte è vero, nel secondo tempo il Bologna dopo il rigore ha deragliato, ma gli sviluppi della contesa rendono il successo dal peso specifico enorme. Pensare a ciò che poteva essere, senza la parata di Skorupski, rispetto a ciò che è stato dovrebbe portare tutti quanti a godere, il più possibile, per questa vittoria. Non sarà prestigiosa, non sarà contro una big, ma resta ugualmente importante e speciale nel modo in cui è maturata. Il peso specifico a livello mentale e di entusiasmo è enorme e il Bologna ha il dovere di cavalcarlo. Il settimo posto è dei rossoblù per qualche ora e la sconfitta con il Monza è cancellata. Adesso si spera di cancellare anche il capitolo infortuni, perché questo Bologna al completo ha davvero chance di riuscire nel suo intento.