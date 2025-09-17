Il Dall’Ara e la scossa al Bologna: spinta ed entusiasmo per fare la differenza

Kharja e Zapater nell'anno del centenario, pure Soumaoro in uno 0-3 senza storia, la doppia V di Vitinha e Venturino l'anno scorso. Fatto sta che col Genoa non si vince mai. Sei partite casalinghe senza successi con 12 gol subiti e solo 5 fatti. Proprio la bestia nera che non vorresti mai incontrare. Eppure, sabato al Dall'Ara, il Bologna dovrà mandare un segnale. Troppo poco quanto fatto nelle prime tre, soprattutto nelle due trasferte, troppo poco quanto fatto a San Siro con zero tiri in porta e una manovra lenta e impacciata. Non c'è stata elettricità. E qui vale la frase 'riattaccare la spina' che ogni tanto Vincenzo Italiano utilizza. Niente di meglio di un coinvolgente Dall'Ara quasi da tutto esaurito per farlo. Oltre 27mila tagliandi per il match contro il grifone e oltre 22mila tessere in abbonamento: la piazza ci crede ancora. Ed è lì, tra le mura amiche, che la squadra si trasforma, quasi come fosse pervasa da una corrente elettrica che dagli spalti si connette al campo, trasferendo gli impulsi giusti al quadro di comando dove tutti i pulsanti funzionano al meglio.