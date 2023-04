I valori di Motta per provare a piegare anche il Milan

Bologna-Milan rientra nel lotto delle partite fra le più classiche di tutta la serie A. Basti pensare che quella di oggi sarà la sfida numero 150. Al Dall’Ara la vittoria contro il Milan manca dal marzo 2002, mentre a San Siro le vittorie rossoblu sono più recenti. Il Bologna nelle ultime 5 partite di campionato ha ottenuto 8 punti, frutto di una sconfitta, 2 pareggi e 2 vittorie, mentre il Milan 5 punti grazie a 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria, quella roboante al Maradona contro il Napoli per 4-0. Entrambe le squadre non prendono gol da due giornate. Il Milan, dopo la vittoria a Napoli, ha impattato in casa 0-0 contro l’Empoli, mentre il Bologna 3-0 in casa contro l’Udinese e 0-2 a Bergamo. Ipotizzare un risultato basso sembrerebbe alquanto probabile. A supportare questa tesi c’è anche il fatto che l’ultimo gol subito dal Bologna al Dall’Ara risale al 12 febbraio, quando Donati del Monza segnò il gol vittoria per i brianzoli. Partita, quindi, che potrebbe decidersi con un episodio o al massimo due.