I 3 punti neanche con l’ultima in classifica. La società intervenga

Il Bologna ieri sera, era partito con piglio, voglia di dominare l’avversario con aggressività e col baricentro più alto del solito. Bologna subito pericoloso e Sampdoria che dava l’impressione di capitolare da un momento all’altro. Sensazioni che si sono trasformate in realtà subito dopo la mezz’ora con un gol di Dominguez. Pochi minuti dopo, traversa colpita dalla distanza sempre dall’argentino. Dopodiché, dal secondo tempo in poi, Bologna non pervenuto. Così, da un’incomprensione tra Soumaoro e Skorupski, a circa metà secondo tempo, è nato il pareggio doriano. Nei restanti 20 minuti finali, qualora non bastasse, ci si è messo pure Thiago Motta con dei cambi discutibili; Dominguez (sua miglior partita stagionale) per l’impalpabile Soriano e soprattutto Arnautovic per Zirkzee. Sull’1-1, d’accordo non perdere di vista gli equilibri ma contro l’ultima in classifica, non si poteva chiudere il match con i soli Sansone e Zirkzee in attacco e con 4 mediani. Se ci si mette anche Motta, allora è la fine.