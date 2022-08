Evitare figuracce

Stasera al Dall’Ara, il Bologna dopo le amichevoli precampionato, fa il suo debutto in una partita ufficiale, contro il Cosenza, con fischio d’inizio alle 21,15, valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Le ultime due amichevoli in terra olandese, hanno dato segnali non proprio incoraggianti. Ad oggi, in difesa, ci si presenta ancora con Bonifazi centrale e con dieci undicesimi identici alla scorsa stagione. Solo sulla corsia sinistra di centrocampo, debutterà in una gara ufficiale, uno tra Lykogiannis e Cambiaso, col primo leggermente favorito.