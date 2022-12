ESCL. TBW – Carmine Esposito: “Nel ’98 era fatta col Bologna, mi voleva Mazzone. Poi…”

Non ha trovato la maglia del Bologna ma in compenso, qui ha trovato l’amore e la casa. Eccolo Carmine, con le sue parole a tratti toccanti, quasi commoventi: "Il calcio mi ha dato tanto, mi ha tolto dalla strada, mi ha reso popolare e mi ha fatto crescere tanto come uomo. Mi accorgevo di avere dei mezzi superiori alla media ma l’unico a credere in me, è stato mio padre. Non voleva che giocassi a pallone per le strade di Napoli; aveva paura che mi facessi male. Per me il calcio è sempre stato un divertimento. Con la gente comune, mi sono sempre relazionato alla stessa maniera perché il calcio professionistico, caratterialmente non mi ha cambiato. Sono una persona semplice che si relaziona con tutti".