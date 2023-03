Davvero i giocatori sono tutti uguali?

Non è stato invece uno sbaglio puntare inizialmente su quelli che avevano portato Motta a fare due punti di media a gara, ma se da un lato è comprensibile questa scelta dall'altro è stato criticabile il piano partita, probabilmente errato per l'evolversi della stessa. Snaturare l'identità del Bologna settimo non ha avuto particolare senso, così come non ha avuto senso chiedere a giocatori che fino alla settimana prima avevano pressato a tutto campo di restare dietro a rincorrere gli avversari. Il caos, infatti, si è percepito fin dai primi minuti. In sintesi, portare il Toro in casa tua a pressare, e spesso alle spalle, costringendo i giocatori a risalire il campo di settanta metri palla a terra ha portato la squadra a perdersi e sfaldarsi, perché priva dei punti di riferimento che aveva avuto nei tre mesi scorsi.