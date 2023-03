Brutto Bologna: nasce un caso Arnautovic?

Il Bologna visto al Grande Torino è stato la brutta copia di quello che ha battuto l’Inter. Peccato, perché un risultato utile avrebbe consentito ai rossoblù di portarsi al settimo posto in solitaria e avvicinare l’Atalanta. Pronti via, è un Bologna con lo stesso 11 visto nelle ultime due uscite, col solo Moro al posto dell’infortunato Dominguez. Prima mezz’ora di marca granata con i rossoblu che si limitavano solo a difendere e a chiudere le fasce. Alcuni maldestri svarioni di Sosa, hanno dato il via ai primi pericoli verso Skorupski e alle prime avvisaglie; il mister non ha rimediato con qualche aggiustamento o anche con un cambio dalla panchina così, tra una difesa neanche troppo arcigna ed una ripartenza neanche troppo convinta, attorno metà primo tempo il Toro ha infilato la propria preda con un’azione nata da un fallo laterale a proprio favore. In verità, ci sarebbe anche stato un mezzo fallo su Posch prima che l’austriaco si portasse il pallone aldilà della riga laterale. Dopo un’azione piuttosto elaborata sull’out sinistro, Ilic è riuscito a crossare rasoterra, sponda in area di Sanabria per Karamoh che, come uno slalomista, ha saltato nello stretto tre avversari e di punta ha freddato l’incolpevole, o quasi, Skorupski. Preso il gol, dal 22simo in avanti, ci si aspettava una reazione sia della squadra sia di Thiago Motta che fino all’intervallo non è arrivata.