Bologna-Udinese, i migliori e i peggiori

Con il Falso Nueve non si tira mai in porta ed ecco la correzione di rotta intelligente e decisiva: dentro insieme due attaccanti, riportando Barrow nella sua posizione naturale e inserendo Sansone, che per l'allenatore è il tipo di centravanti ideale. Zirkzee rimane, come previsto, in panchina ma nell'assetto mottiano non c'è spazio per prime punte di ruolo e quando si vince 3-0 dominando la partita si deve solo dire che ha ragione Motta. Punto, a capo e tutti a Bergamo per confermarsi su questi livelli.