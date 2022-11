Bologna, test di maturità contro Torino, Inter e Sassuolo

Il Bologna, vince in campionato la seconda partita consecutiva, agganciando al dodicesimo posto la Fiorentina e portandosi a 13 punti, per la prima volta in questo campionato, viaggiando ad una media poco superiore al punto a partita. Lecce e Monza si sono rivelati avversari parecchio abbordabili. Un Bologna che ha mostrato i primi segnali di crescita con la nuova gestione tecnica ma va detto, contro avversari che ci hanno messo del loro. Sicuramente Torino, Inter e Sassuolo, saranno impegni più probanti prima della lunga sosta e sicuramente consegneranno al Bologna l’attestato di maturità in caso di prove superate o al contrario, di nuovo un Bologna calato nell’anonimato come una decina di giorni fa.