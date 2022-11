Bologna-Sassuolo, i migliori e i peggiori

Mamma mia che bravo, me ne rendo conto ogni partita di più. Sa fare tutto, soprattutto sa come farsi rispettare da compagni, avversari e arbitri. E pubblico, naturalmente, che lo adora. Uno così è parecchio tempo che a Bologna non si aveva il piacere di vedere. Compitino per la dirigenza: resistere almeno per un anno ancora alle sirene dei top club.