Bologna-Samp, i migliori e i peggiori

Premesso che un arrivo così mesto del pullman del Bologna allo stadio non l'avevo mai visto, con pochissimi tifosi, due urli di esortazione e qualche stanco dito medio alzato verso l'automezzo, dico che il comportamento del Dall'Ara è stato esemplare: pazienza, si, ma fino ad un certo punto. I fischi all'inopinato cambio di Arnautovic sono stati, come sempre, da persone civili; quelli a fine partita, appena appena più robusti. Avrei voluto 30.000 persone sugli spalti a farsi sentire un po' di più a chi, forse, non vuole sentire.