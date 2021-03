Nove reti e cinque assist sono secondo me un biglietto da visita più che sufficiente per la convocazione agli Europei. Ho solo un presentimento che mi fa tremare: prima degli Europei del 2004 Carlo Nervo giocò sei partite con Trapattoni, la chiamata fra i 22 era scontata, poi qualcuno fece 2 + 2 e in Portogallo ci andò Camoranesi che vestiva strisce di colore diverso. Ma voglio sperare che i tempi siano cambiati, sono un inguaribile ottimista.

Scheda 1 di 7