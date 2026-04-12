Titolo questo articolo così, non tanto per la sconfitta, peraltro immeritata nelle proporzioni contro l’Aston Villa, bensì perché il Bologna, qualora dovesse invertire l’ultimo trend casalingo, potrebbe avere ancora chance di agganciare l’Atalanta dovendo giocare, come compreso oggi, sette partite, con ancora 21 punti a disposizione. Intanto, dopo la sconfitta dei bergamaschi a Torino contro la Juve, c’è la possibilità di portarsi a -5, con lo scontro diretto ancora da giocarsi a Bergamo alla penultima giornata. Calendario non facile per entrambe ma col Bologna che potrebbe trovare qualche energia in più, sperando anche di avere tutti o quasi a disposizione nel rush finale.
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Bologna, resta aggrappato al campionato
di Gionni Forlenza