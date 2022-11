Bologna, il mercato di gennaio conta: il club alla prova del nove

Oltre 50 giorni senza campionato significa 50 giorni in più di calciomercato. Impazzano già i nomi sui media, compreso il nostro, e probabilmente il Bologna di Saputo non andrà incontro a grosse rivoluzioni invernali: aspettiamoci uno o due acquisti, non di più. Ma quanto è importante questo mercato di gennaio per il club? Passando dal quartultimo posto, quindi con la paura di dover intervenire massicciamente, al decimo di Thiago Motta potrebbe esserci tutta la differenza del mondo, ma in realtà non è così. Legare sempre il mercato al trend dell'ultima parte di campionato rischia di essere sbagliato, perché prima o poi i trend si invertono e quello di cui pensavi non aver bisogno alla fine può diventare un rimpianto. Motta ha fatto un grande lavoro di rivalutazione della rosa, ma non gli si può chiedere un miracolo: qualche giocatore poco funzionale e meno utilizzabile ci sarà sempre ed è lì che si può intervenire.