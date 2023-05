Bologna, prova a vendicare il 4-0 di 40 anni fa

Nel rivedere le immagini di Cremonese-Bologna, penultima giornata di serie B, stagione 1982-83’, il collega Gianni Vasino, nel commentare il classico montaggio RAI, esordisce asserendo che la differenza esistente in classifica fra le due compagini si evidenza sin dall’inizio. Quella Cremonese lottava per il secondo o terzo posto, posizioni utili per salire in serie A; al contrario, il Bologna si trovava al terzultimo posto e andò allo Zini, per cercare disperatamente di non fare il doppio salto all’indietro, trovandosi in appena un anno dalla serie A alla serie C. Il Bologna disputava per la prima volta il campionato di serie B; nonostante ci fossero squadre importanti per la categoria, come Milan e Lazio, quasi tutti gli addetti ai lavori, alla vigilia, davano come favorita alla promozione, proprio il Bologna. La netta differenza di punti in classifica da ragione alla squadra di casa, che si giocherà poi il tutto per tutto all’ultima giornata. Un solo punto colto a Varese, in concomitanza delle vittorie del Catania e del Como, portano ad un arrivo a 3 a 45 punti. In A ci va il Catania, assieme a Milan e Lazio e la Cremonese, resta in serie B. Il Bologna è matematicamente in serie B, prima ancora di giocare l’ultima partita in casa con il Monza. In quelle domeniche di giugno, ironia della sorte, Frutti della Cremonese e Marronaro del Monza segnano al Bologna una doppietta. Frutti, arriverà al Bologna un mesetto dopo e ci rimarrà per un paio di stagioni; Marronaro invece arriverà l’anno dopo per restarci 6 stagioni. Quella vittoria non servirà in sostanza a nessuno.