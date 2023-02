Bologna pronto per Marassi

La conferenza stampa di Thiago Motta, alla vigilia di Sampdoria-Bologna, ha consegnato qualche certezza, nonostante mancasse ancora un allenamento di rifinitura. Tra i convocati, torna Raimondo, reduce da una buona prova con la Primavera contro la Roma. Giocatore rapido, di movimento e discreta tecnica; segna con una certa regolarità ma spesso, sbaglia dei gol già fatti. Partirà proprio Raimondo nell’undici titolare, come unica punta? A mio avviso, partirà dalla panchina e sono anche certo che Ferguson tornerà a giocare nel suo ruolo naturale dietro alle punte. Allora chi giocherà in attacco? A Genova si dovrà subito dare un timbro alla partita, un po’ come a Firenze, dopo i primi 10 minuti di studio. A tal proposito, penso che Motta, grazie anche ai rientri di Lucumì e Medel, andrà sul concreto, senza troppi esperimenti. Orsolini a destra, Soriano falso nove e Barrow a sinistra, nel suo ruolo naturale. Il gambiano in settimana, è stato provato al centro dell’attacco ma credo che alla fine, Musa giocherà a sinistra. L’opzione di Soriano a sinistra e Barrow o Raimondo al centro, la vedo meno probabile. In difesa, Posch tornerà a giocare esterno a destra, Lucumì e Sosa centrali ed uno dei due greci a sinistra, a meno che fra i due litiganti, non la spunti Cambiaso. A centrocampo, c’è un ballottaggio tra Medel e Schouten mentre Dominguez, dovrebbe essere sicuro del posto. Moro con ogni probabilità, partirà ancora dalla panchina.