Bologna-Napoli: i migliori e i peggiori

Non mi riferisco solo a Bologna-Napoli con mezzo stadio tinto di azzurro, ma ad un campionato in cui, da quando la squadra di Thiago Motta ha ingranato le marce alte, i tifosi rossoblu hanno occupato ogni settore con una continuità di affluenza che non si vedeva da molti anni. L'ho sempre sostenuto: al pubblico bolognese basta dargli un motivo di entusiasmo e lui risponde prontamente ad avvolgere la squadra come nessun altro.