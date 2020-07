Per grazia di Dio cambierà (salvo sorprese sempre in agguato) questa orrenda regola attuale del fuorigioco che vilipende l’umanità del gioco del calcio e ci rende dipendenti da complesse proiezioni ortogonali che nulla hanno a che fare con l’essenza dello sport. Non lo dico per le due reti sottratte al Bologna, lo vado predicando da mesi e non sono attaccabile.

