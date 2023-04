Bologna-Milan, i migliori e i peggiori

Non facciamoci suggestionare da chi dice che in campo inizialmente c'era il Milan-2; un pareggio contro i campioni d'Italia vale sempre oro e dimostra che il Bologna continua a fare risultato anche contro le prime della classe. Per una volta non si è visto il Bologna padrone della palla che tesse con ostinazione la sua ragnatela: Motta ha messo la ragione davanti al gioco, la prudenza davanti al facile entusiasmo. Non penso si offenda se dico che ad un certo punto della partita ha puntato al pareggio senza cercare avventure. Per me ha fatto bene. A fine partita replica per le rime alle stucchevoli accuse arbitrali di Pioli.