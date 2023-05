Bologna, lo strano intreccio tra Monza e Lecce

Archiviata la pratica Cremonese, con un rotondo 5-1, il Bologna si appresta a ricevere il Napoli contando anche sui recuperi di Soriano e Kyriakopoulos. Mentre i rossoblù affronteranno al Dall’Ara il Napoli scudettato, in contemporanea si giocherà Monza-Lecce. Per il Bologna, questo intreccio, per coltivare ancora speranze in ottica ottavo posto, diventa di fondamentale importanza. È un intreccio strano, in quanto all’ultima giornata il Bologna sarà ospite proprio al Via del Mare per affrontare il Lecce. I salentini, prima di incontrare i brianzoli, sapranno già come sono andati i loro diretti avversari alla lotta per non retrocedere. Spezia-Torino si giocherà sabato alle 15; Verona-Empoli domenica alle 12,30. Un vantaggio non da poco per i salentini, che comunque, saranno costretti a fare dei punti contro un Monza, che al momento ha un vantaggio di 2 punti sul trenino in nona posizione, composto da Bologna, Torino e Fiorentina. Questa matassa si potrebbe dipanare già domenica, qualora il Monza dovesse vincere e chi rincorre non andasse oltre ad un pareggio. Qualora, invece, il Lecce dovesse far risultato, comunque vadano a finire le altre partite la corsa all’ottavo posto sarebbe rimandata all’ultima giornata.