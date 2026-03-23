Bologna-Lazio, i migliori e i peggiori

L'entusiasmo per la vittoria di Roma ha portato allo stadio il pubblico delle grandi occasioni, che sarebbe stato anche più consistente se almeno ci fosse stato un tifoso laziale invece dell'allucinante vuoto totale del settore ospiti. Non mi rassegnerò mai all'idea che qualche scorreria di delinquenti incappucciati impedisca ai tifosi veri di seguire la propria squadra ovunque, fosse anche su Marte. Qualcuno vuole che il calcio sia giocato da