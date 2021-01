Bologna – Gli aggiornamenti sul mercato in entrata

E’ l’ultimo nome, nato tre giorni fa con un colloquio tra il suo procuratore e la dirigenza rossoblù. L’austriaco, di padre serbo, vorrebbe rientrare in Italia dopo l’esperienza cinese, quadriennale a cifre alte e un costo del cartellino di 25 milioni di euro, e Bologna gli piacerebbe anche per la presenza di Sinisa Mihajlovic. Economicamente l’operazione rischia di essere onerosa, per quanto riguarda l’ingaggio si parla di spalmare la cifra su un triennale, e anche da Casteldebole filtra realismo da qualche giorno: il giocatore è quasi inarrivabile, ma mai dire mai. Il succo del discorso? La pista è reale e difficile, ma ci si proverà.

