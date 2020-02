Gli manca mezza squadra e quando si rimane in dieci fa il Mihajlovic e, anziché togliere un attaccante e puntellare il centrocampo, non cambia assetto e soprattutto mentalità. Tante volte ha avuto ragione; stavolta è andata male e la porta avversaria, solitamente crivellata di tiri, non ha corso praticamente pericoli, ma credo che qualche attenuante si debba concedere.

Scheda 1 di 10