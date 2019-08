Bologna forte su Baptiste Santamaria

Nome nuovo per il mercato del Bologna, chiamato a sostituire Erick Pulgar. Si tratta del 24enne Baptiste Santamaria, mediano dell’Angers in Ligue 1.

Il giocatore è stato visionato di recente dal Bologna, come ammesso dallo stesso Bigon a Gazzetta, ed è un profilo che piace e risulta accessibile. Innanzitutto non ci sarebbe il problema dello slot per gli extracomunitari essendo francese, in seconda battuta ha un valore di circa 6-7 milioni di euro: il club rossoblù potrebbe dunque imbastire una trattativa a titolo definitivo e i contatti sono stati allacciati. Il ragazzo, classe 1995, è reduce da tre stagioni da titolare in Ligue 1 con l’Angers, giocando mediano basso nel 4-3-3 e nel 4-1-4-1, con qualche comparsata anche come mezzala nel 3-5-2. Alla fine, tra Cuellar e Dominguez potrebbe spuntarla Santamaria, anche se il direttore sportivo Bigon non ha escluso l’arrivo di due profili dal mercato.

