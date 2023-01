Bologna, devi crederci

Il Bologna che nel tardo pomeriggio va di scena al Dall’Ara contro la Cremonese è un Bologna che deve provare a fare risultato pieno, dopo la bella vittoria in rimonta contro l’Udinese alla Dacia Arena. Vero, i rossoblu, vengono da una brutta sconfitta in Coppa Italia, contro la Lazio all’Olimpico, non avendo mai tirato in porta. Certi esperimenti, si potevano testare in partite non da dentro o fuori, vedi Cambiaso a destra e per esempio, si poteva sfruttare il dinamismo e la vivacità di Ferguson. Lucumì almeno in partenza, avrebbe garantito con Soumaoro, maggiore affiatamento e forse, qualche garanzia difensiva in più. Oramai è andata, testa alla Cremonese, ultima in classifica con 7 punti, seconda peggior difesa del campionato, secondo peggior attacco ed unica squadra a non aver ancora vinto dopo un girone intero. La scorsa settimana è arrivato Ballardini e in Coppa Italia la Cremonese ha eliminato il Napoli ai rigori. Ballardini in genere, gioca addosso all’avversario, si difende con ordine e cerca sempre il possesso palla, con un gioco forse un po’ arcaico ma efficace.