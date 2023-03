Bologna, devi crederci

Il Bologna delle ultime 14 uscite, ha sempre più evidenziato il credo e il gioco di mister Thiago Motta. Squadra imprevedibile, tanta corsa, palleggio preciso e veloce, unito ad uno spirito di squadra tra i più importanti in questi ultimi anni. In questo momento, affrontare il Bologna diventa complicato un po’ per tutti gli avversari. Per esempio l’Inter, nel primo tempo ci ha capito poco o nulla e nella ripresa, quando sembrava potesse prendere il pallino del gioco o quantomeno le misure, è stato colpito con freddezza. Passaggio illuminante di Schouten a tagliare come burro, centrocampo e difesa ed Orsolini, freddo davanti ad Onana per trafiggerlo. Non subire poi gol in 98 minuti contro l’Inter, è un altro capolavoro di Motta per organizzazione di gioco. Perché il Bologna deve crederci in un piazzamento europeo?