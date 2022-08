Bologna-Cosenza, i migliori e i peggiori

Ha mantenuto la promessa di essere presente in panchina, non ne dubitavo. Smagrito, col passo tagliato, troppo spesso seduto lasciando l'area tecnica deserta, però era lì, a dare ancora una volta l'esempio di come si combattono le battaglie. E adesso inizia il suo personale campionato: il Bologna di quest'anno ha bisogno di certezze, dato che di incertezze sulla formazione e sulle reali ambizioni ce ne sono ancora tante.