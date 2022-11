Bologna, continua così

Il Bologna delle ultime 4 uscite, compresa la partita di Coppa Italia contro il Cagliari, porta a casa 4 successi, frutto di 7 gol fatti e 2 soli subiti tra l’altro, entrambi su rigore. Contro Monza e Torino, capovolto il risultato dopo il rigore subito, grazie alle reti di Ferguson, Posch e Orsolini. Si, perché con l’arrivo di Thiago Motta, si sono messi a segnare un po’ tutto mentre con Sinisa Mihajlovic, si era un po’ Arnautovic dipendenti. Devo rivalutare l’operato del mister italo brasiliano. Sono sincero, all’inizio sulla scelta della società, ero un po’ scettico. Personalmente sarei andato su un altro profilo ma va detto, a campionato in corso, non c’era troppa scelta e De Zerbi, si era tirato fuori. Dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime 4 partite, ecco la svolta con ben 9 punti nelle ultime 3 giornate. Se poniamo lo sguardo da inizio girone di andata, il Bologna ha conquistato 7 punti nelle prime 10 giornate, 2 punti in meno rispetto alle ultime 3. Un cambio passo che ha quasi dell’incredibile.