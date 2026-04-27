Bologna, che succede? Serve chiarezza da parte di tutti

Mancano 4 giornate alla fine di questa stagione, partita col freno un po’ tirato poi lanciata verso traguardi importanti, ma subito dopo frenata da un andamento altalenante e al tempo stesso difficile da decifrare. Stiamo parlando del Bologna, di questo Bologna griffato Italiano. È successo un po’ di tutto: all’inizio erano le partite casalinghe a tenere vive le ambizioni societarie e dirigenziali, con le sconfitte all’Olimpico e a San Siro, compensate dalle vittorie contro Como e Genoa in successione e contro Pisa e Napoli, con in mezzo un pari contro il Torino a reti bianche: 13 punti conquistati nelle prime 5 partite casalinghe su 15 disponibili. Un rendimento interno da scudetto e con le cose che si erano messe bene anche in trasferta, dopo la vittoria di Udine per 3-0, tanto che i rossoblu avevano (seppur per qualche ora) raggiunto la vetta della classifica.