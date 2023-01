Bologna: 4 punti in 4 giorni

Il Bologna di Thiago Motta (oramai si può dire), schianta la resistenza dello Spezia, durata poco più di mezz’ora. Il primo gol del Bologna è cercato e voluto, grazie ad un assedio di qualche minuto tra il trentacinquesimo e trentottesimo, scaturito da una serie di calci d’angolo e con Dragowski a sventare un paio di conclusioni maligne dei rossoblu con Zirkzee e con Ferguson di testa. Alla fine di quell’assedio, il primo del match in maniera così avvolgente, Posch, trova il bersaglio grosso, con un tiro al volo sotto porta, grazie ad un assist fortuito di Orsolini che nel stoppare la palla, la alza e supera il suo diretto avversario; nelle vicinanze si trova l’austriaco che da pochi passi, trafigge con un tiro al volo il portiere spezzino. La prima mezz’ora, aveva visto un Bologna quasi in fotocopia con la Cremonese anche se con un gioco più fluido. Lo Spezia, va detto, aveva iniziato la partita pressando molto alto. Il Bologna faceva fatica a salire e con passaggi soprattutto per linee orizzontali, guadagnava terreno in maniera lenta e prevedibile. Dopo il vantaggio, da segnalare l’unica reazione dello Spezia con un doppio intervento di Skorupski, prima su un tiro dal limite, debole ma angolato e sulla ribattuta, salva su Gyasi, respingendo il suo tiro, quasi alla disperata.