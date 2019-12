Bfc-Atalanta, i migliori e i peggiori

Minuto 25 e 14 secondi: la palla esce in fallo laterale all’altezza della panchina del Bologna e un Sinisa sempre meno traballante sulle gambe si produce in una giocata di tacco al volo. La sintesi della vittoria è tutta lì. Abbiamo rivisto lo spirito del 2019: il Bologna a tratti ha superato in intensità la celebratissima Atalanta, ha modificato l’assetto in campo per coprirsi bene e colpire meglio, ha creato alla perfezione spazi nella difesa avversaria per le serpentine dei suoi tre attaccanti “leggeri”. Gli errori difensivi non sono mancati, ma tre punti sono tre punti e stop. E ben venga qualche “bussata” in più nel finale quando si deve tenere il risultato a tutti i costi. Ricordiamoci come sono andate a finire certe partite tipo Roma e Inter senza Mihajlovic né in campo né, soprattutto, a Casteldebole. Sinisa forever.

