Arriva Saputo. Ieri Pablo Mari accoltellato alla schiena, Tarantino ha fermato l’aggressore

A 3 giorni dalla sfida contro il Monza all’U-Power Stadium, ancora molti dubbi di formazione per Thiago Motta che con Arnautovic e Schouten a mezzo servizio, sta provando in attacco diverse soluzioni con Zirkzee punta centrale e Barrow esterno con Aebischer sempre a destra. C’è anche l’ipotesi di schierare Barrow come prima punta anche se sappiamo che non sia proprio il suo ruolo naturale. Intanto, in giornata è atteso l’arrivo di Joey Saputo, pronto ad un confronto diretto con Motta e lunedì sera, sarà presente a seguire in Brianza il Bologna.