Arnautovic dipendenti

La partita di La Spezia, lascia in dote un punticino, il primo stagionale in trasferta che muove la classifica ma che alla fine, costringe la società a tenere in sospeso una decisione veramente difficile da prendere. Da 3 anni a questa parte, col mister Mihajlovic, si è creato un rapporto particolare, che va quasi oltre l’immaginario. Sarebbe un peccato separarsi dopo essersi sopportati per alcuni mesi. Forse, dico forse, sarebbe stato meglio separarsi a fine campionato scorso quando, ahimè, Sinisa ha dovuto riprendere le cure. Sicuramente mister e società sarebbero caduti in piedi e per gli addetti ai lavori, l’ambiente e la tifoseria, sarebbe stato un lieto fine o quasi. Dal momento che questa decisione a suo tempo, non si è presa, personalmente proverei a dargli un’altra chance tra Fiorentina ed Empoli e poi tirerei le somme. Se il bottino dovesse essere magro, ecco che renderei sacrosanto l’esonero, proprio per evitare che il lieto fine, si trasformi in malumori, malesseri, sopportazioni e che vada a rovinare la bella favola che in questi 3 anni, ovviamente suo malgrado, Bologna, il Bologna e Mihajlovic, hanno mostrato al mondo intero.