A Milano in cerca di punti

La conferenza stampa di Motta, ha portato in dote il desiderio, la voglia di andare a Milano a fare risultato. Dopo le 3 vittorie consecutive in campionato, oltre a quella in Coppa Italia, ha dato alla squadra, la consapevolezza di potersi giocare la partita, contro chiunque. L’Inter, dopo le 5 vittorie consecutive, ha subito la battuta d’arresto in casa della Juve. Considerata la madre di tutte le partite, perderla non fa mai bene moralmente. L’Inter gioca, tra Coppa e campionato, 3 partite alla settimana da circa 2 mesi ed almeno 8 giocatori nerazzurri, partiranno per le rispettive nazionali in vista del Mondiale in Qatar. Sicuramente contro il Bologna non si tireranno indietro ma farsi male a pochi giorni dal raduno, significherebbe saltare l’evento dell’anno.