Virtus, stasera con il Darussafaka è già decisiva

È già una sfida da dentro o fuori quella che attende la Virtus stasera al PalaDozza. I bianconeri ospitano il Darussafaka, vincente nella prima sfida di Top 16 contro Trento per 73-69 a Istanbul. Una sfida che vede due ideologie di basket apparentemente agli antipodi.

La Virtus è infatti il quarto miglior attacco della competizione, con la miglior percentuale al tiro da due e il maggior numero di assist a partita. Dall’altra parte del campo però i turchi nonostante l’attacco non molto performante, sono la squadra che concede meno punti di tutta la competizione. In più costringono gli avversari a tirare con appena il 46% da due. Una sfida di ideologie che diventa un crocevia importante per il proseguo dell’avventura europea bianconera.

Nel frattempo la Virtus continua a sondare il mercato in cerca di un nuovo esterno da alternare a Kyle Weems. Gli ultimi indizi di mercato portano a Jaka Blazic. Il nazionale sloveno ha però ancora un contratto in essere con l’Olimpija Lubiana, per questo servirebbe prima trovare un accordo per il buyout del giocatore. Nel frattempo i primi tagli stagionali NBA potrebbero fornire nuove occasioni alla Vu.