Virtus, Pecchia l’alternativa ad Abass?

Esattamente come all’inizio della sfortunata stagione conclusasi anzitempo a causa del Coronavirus, la Virtus continua a cercare un italiano di alto livello da aggiungere al proprio roster. Al momento il nome che interessa maggiormente ai bianconeri è quello di Awudu Abass. L’esterno di Brescia però potrebbe aver declinato il primo assalto dei bianconeri, forse attendendo una sfida al rialzo con Milano.

La Virtus sta allora sondando le alternative. Al momento l’unica pista valida sembra essere quella di Andrea Pecchia. Come Abass, anche Pecchia è in scadenza e ha in mano il proprio destino. La Vu potrebbe quindi tentare di intavolare una trattativa, anche se il giocatore sembra avere già in mano una proposta di rinnovo con Cantù. Le uniche alternative di livello al momento sarebbero i ritorni di Simone Fontecchio e Alessandro Gentile.