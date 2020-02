Virtus, oggi Baldi Rossi e Ricci in campo con la Nazionale, Teodosic torna a Bologna

Ci sarà anche un pezzo di Virtus oggi in campo con la Nazionale azzurra. Giampaolo Ricci e Filippo Baldi Rossi sono infatti stati convocati da Meo Sacchetti per giocare l’amichevole contro la Russia. Azzurri che scenderanno in campo oggi a Napoli alle ore 20:30 al PalaBarbuto. La sfida valida per le qualificazioni ad EuroBasket 2021, non conterà per gli azzurri, già iscritti alla competizione in qualità di organizzatori.

Bianconeri che nella giornata odierna hanno riaccolto in gruppo Milos Teodosic. Il giocatore ha lasciato il ritiro della propria Nazionale per tornare in città a causa di un mancato accordo tra club bolognese e ferazione serba. La Vu infatti chiedeva un’assicurazione ed un occhio di riguardo per la propria stella, onde evitare problemi fisici nel momento caldo della stagione. Il mancato accordo tra le parti ha costretto il mago serbo a lasciare il ritiro della Nazionale di Kokoskov per tornare a Bologna.