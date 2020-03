Virtus: l’idea di Final Eight per l’Eurocup piace

Le competizioni organizzate da Eurolega saranno sospese fino all’11 di aprile. A dare la notizia ieri è stato proprio il presidente di ECA, Jordi Bertomeu, che ha ribadito come il format non verrà cambiato. Ora ci si chiede come questo potrà sposarsi con i piani delle rispettive competizioni cestistiche nazionali, che non hanno intenzione di snellire il proprio calendario.

Ecco allora che la proposta della Virtus di assegnare la Eurocup attraverso una Final Eight comincia a prendere piede tra le otto partecipanti. La Reyer Venezia ha supportato l’idea di Baraldi e altri club si sono accodati, non volendo trascurare la fase finale delle rispettive competizioni nazionali.

Nel frattempo la Virtus ha lanciato una campagna social per aiutare i propri fan a passare in sicurezza la quarantena. Ogni due giorni verrà pubblicata una sfida sui social della società e i tifosi saranno chiamati all’azione. In base alle indicazioni date si dovranno compiere azioni specifiche e condividerle sulle proprie pagine utilizzando gli hashtag #ACasaConLaVirtus e #TryThisAtHome, menzionando la pagina ufficiale del club.

Fonte: il Resto del Carlino.