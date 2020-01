Virtus, domani la presentazione di Marble

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus comunica che domani avverrà la presentazione di Devyn Marble. Domani dalle 12:15 presso Casa Virtus Alfasigma in via dell’Arcoveggio. Il giocatore andrà ad allungare le rotazioni di Djordjevic in vista del doppio impegno di campionato ed EuroCup.

Il giocatore potrebbe essere già a disposizione del tecnico serbo per il derby con Trento di EuroCup in programma per mercoledì sera alle 21. Giocatore che in Europa potrà essere convocato a piacimento del tecnico, vista l’assenza di limiti per gli stranieri nella competizione.