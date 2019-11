Virtus, dicembre mese di fuoco

Tutto comincerà domenica alla Virtus Segafredo Arena contro Cantù. Dopo la pausa infatti inizierà per la Virtus un dicembre pressoché senza respiro. Il campionato e la EuroCup regaleranno infatti i primi verdetti e la Virtus punta ai piazzamenti migliori in entrambe le competizioni.

Sul fronte europeo sono rimaste ancora due sfida: a Bologna contro Patrasso, e in Francia contro Monaco. Con il biglietto per le Top 16 già strappato, ora la Vu punta al piazzamento migliore per evitare brutte sorprese nel secondo girone. Più ardua invece la strada in campionato, dove i bianconeri dopo Cantù, affronteranno Cremona, Brindisi, Sassari, Fortitudo e Milano. Un mese clou che racchiude in sé tutti gli scontri diretti per il titolo di testa di serie sia alle Final Eight di Coppa Italia che poi nei Playoff.

Nel frattempo anche la Vu nera festeggerà il Black Friday, offrendo ai propri tifosi biglietti scontati del 50% per la sfida di EuroCup contro Patrasso. Lo sconto sarà applicato solo domani e solo online, dalle 10 alle 17 sul sito di VivaTicket. Mentre sabato, il centro vicecampione del mondo Marcos Delia incontrerà i fan al Virtus Point dalle 15 alle 16.