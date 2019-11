Virtus, Datome solo una suggestione per ora

Secondo quanto dichiarato ai microfoni di Radio Bologna Uno dall’AD Luca Baraldi, la Virtus sarebbe ancora attiva sul mercato. La formazione bianconera starebbe vigilando sul mercato italiano e internazionale in cerca di un esterno. Secondo alcune voci la Vu avrebbe sul taccuino il nome di Gigi Datome.

Una voce molto suggestiva, per un profilo che è molto gradito alla dirigenza bianconera. Il giocatore ha però un ricco contratto fino ad estate 2022 con il Fenerbahce. L’acquisto appare quindi proibitivo a stagione in corso. Diverso invece il discorso per un eventuale innesto nel mercato estivo. Con il giocatore che potrebbe lasciare la Turchia se Obradovic decidesse di abbandonare la panchina della formazione di Istanbul, tecnico a cui l’azzurro è molto legato. A riportarlo è SB Daily.