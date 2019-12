Virtus-Brindisi, inizia il tour de force bianconero

Inizia il tour de force in casa Virtus con la sfida a Brindisi. Domani i bianconeri affronteranno alle 20:30 l’Happy Casa Brindisi, in uno dei big match della 13′ giornata di Serie A. Diciotto i precedenti tra le due squadre, undici vittorie a sette per gli emiliani. Vu molto affidabile in casa, infatti tra le mura amiche solo due sconfitte per i bianconeri contro i pugliesi: nella stagione 2012-13 lo scorso anno.

Peggiore invece il parziale di coach Djordjevic contro Vitucci. Da allenatore infatti il serbo non ha mai battuto il coach brindisino: tre vittorie su tre infatti per il coach degli ospiti. Vitucci che ha affrontato la Virtus per 26 volte in carriera vincendo 11 volte e perdendone 15. Partita dell’ex per Kelvin Martin, lo scorso anno tra le fila bianconere, dove ha conquistato da protagonista la Basketball Champions League.

Brindisi che nella giornata di oggi ha ufficializzato l’ingaggio di Dominique Sutton. L’ex Trento quasi sicuramente non sarà disponibile per la sfida di domani, ma sarà a roster in tempo per la sfida alla Fortitudo di settimana prossima.