Virtus, Baraldi: “No allo Scudetto a tavolino”

Non solo il calcio ma anche il basket fa i conti con la sospensione delle attività e le incognite sull’eventuale ripresa delle attività. In Lega Basket la posizione maggioritaria sembra essere quella di chiudere definitivamente la stagione, ma tre società, in teoria Virtus, Sassari e Venezia, stanno studiando un modo per continuare.

“L’esigenza primaria è rispettare le norme sanitarie – ha affermato Baraldi – A breve non credo che ci saranno le condizioni per tornare all’attività, ma dobbiamo capire cosa fare nel futuro. Noi abbiamo presentato una idea per tutelare gli investimenti delle società cercando di non disperdere quanto fatto”.