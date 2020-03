Villata: “La Virtus si concentri sul campo domani. Teodosic? Gli allenatori studiano”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’ex presidente della Virtus Renato Villalta ha espresso la sua opinione sul momento delle Vu nere in vista della sfida decisiva di Eurocup di domani.

“E’ difficile parlare di sport, però se ne deve parlare. Il mondo sportivo chiaramente subisce le decisioni che il governo sta prendendo, ci sono delle restrizioni come in qualsiasi altro settore. Virtus? C’è domani questa partita a porte chiuse a Belgrado e credo sia giusto accettare questa decisione. Si proverà a dimenticare tutto quello che c’è attorno, la situazione è pesante e bisognerà provare a pensare alla partita. Sicuramente si giocherà in un contesto diverso dal solito e i giocatori non sono abituati. Sarà un clima surreale, ma bisognerà far canestro cercando di portare a casa la partita”.