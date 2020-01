Venezia-Virtus, le pagelle

Efficace e costante al tiro, unito alla solita regia di livello superiore. Tutto questo, senza tralasciare la fase difensiva. Non regala nulla alla formazione avversaria che cambia in continuazione il suo marcatore, tentando anche con la difesa a zona pur di toglierlo dalla sua confort zone. Serata semplicemente fenomenale per il playmaker serbo, che arriva ad appena un assist da quella che sarebbe stata la seconda doppia doppia stagionale.

12 punti, 4 rimbalzi, 9 assist, 3 palle rubate, 2 palle perse.