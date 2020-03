Stadio – Zanetti: “Bologna ti darò un sorriso. La Virtus merita lo scudetto”

Intervistato da Stadio, il patron bianconero Massimo Zanetti ha raccontato di come ora si trovi bloccato negli Stati Uniti: “Io e mia moglie siamo bloccati a Los Angeles in quarantena. Stiamo bene, aspettiamo di vedere cosa succede. Leggo molto per passare il tempo, tra poco finirò tutti i libri che ho qui, cercherò di farmene mandare altri. Anche qui il numero di contagi sta crescendo non poco. Questo virus è una tragedia, specialmente per l’Italia. Dal mio punto di vista siamo tranquilli, lavoriamo, ma lì da noi è un bel problema con i bar chiusi e le attività ferme. Sembra una specie di crisi del ’29, ma potrebbe avere aspetti anche della ricostruzione del Dopoguerra”.

