Sassari-Fortitudo, il brivido della prima in Serie A

Una sfida inedita in Serie A quella che si vedrà domenica al Palaserradimigni. La Fortitudo e Sassari non si sono mai sfidati in Serie A. Sono sei invece i precedenti totali tra le due squadre con tre vittorie per parte, nessun successo esterno. L’ultima partita tra le due squadre si è disputata nella stagione 1992-93.

Il grande ex dell’incontro è il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco. Il tecnico dei sardi ha infatti vestito la canotta biancoblu per 104 gare, segnando 876 punti tra la stagione 2002-03 e la 2004-05, vincendo anche uno scudetto. Presenza numero 100 in campionato con la maglia della Dinamo Sassari per Marco Spissu.

La sfida è in odore di alta classifica. In caso di vittoria della Fortitudo infatti l’Aquila aggancerebbe i sardi al secondo posto in campionato. Per il Banco di Sardegna invece la vittoria servirebbe per continuare la rincorsa alla Virtus capolista.