Lega Basket – Ipotesi più stranieri in Serie A

Si susseguono senza sosta le videoconferenze all’interno della Lega Basket. Mentre appare accantonata l’ipotesi di una Serie A a 20 squadre, l’ipotesi più accreditare sarebbe quella di dare la possibilità a tutte le squadre di A di questa stagione, di iscriversi nuovamente al massimo campionato. Nel caso in cui questo dovesse accadere, ne verrebbe ripescata una diciottesima dalla A2. In fase di studio una graduatoria per decidere le squadre aventi diritto.

In seno alla Lega però sta prendendo quota una ridiscussione delle regole per i le rose delle squadre di LBA. Potrebbe infatti cambiare la regola che obbliga le formazioni ad avere almeno un italiano per ogni straniero a roster. Questo permetterebbe di inserire un maggior numero di stranieri nelle squadre italiane. Questo per innalzare il livello della competizione, visto che la qualità attuale dei giocatori nostrani non sarebbe adeguato considerato adeguato.

Fonte: Corriere dello Sport.