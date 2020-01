La Fortitudo a Treviso davanti ad un Palaverde esaurito

Sarà una sfida molto difficile quella che domenica attenderà la Fortitudo. I biancoblu sono attesi dalla dura trasferta di Treviso. Le due squadre sono reduci da momenti simili. La Effe è tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive, una sanguinosa contro Pesaro fanalino di coda. Anche i veneti settimana scorsa sono riusciti ad ottenere una vittoria chaive, dopo una striscia di sconfitte di ben sei partite.

L’unico precedente in Serie A tra le due società è la sfida del girone d’andata, quando a vincere fu la Effe per 77-69. La partita però porta alla memoria la grande rivalità tra Fortitudo e Benetton degli anni ’90-2000. Una rivalità che ai suoi apici ha visto la bellezza di 5 finali scudetto tra le due squadre. A vincere furono per 4 volte i veneti, contro un solo scudetto vinto ai danni dei rivali da parte dei bolognesi. In questo senso non sorprende un Palaverde tutto esaurito in ogni settore già da ieri pomeriggio.